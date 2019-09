La cantante surcoreana Woo Hye Mi, conocida en el ambiente artístico como MIWOO, fue encontrada muerta en su casa en Mapo-gu, en Seúl. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

La cantante llevaba incomunicada dos días, lo que fue reportado a la policía por conocidos de esta y por la agencia Downtown E&M, encargada de su carrera.

En un comunicado, Downtown E&M expresó su sorpresa por la pérdida de la artista de 31 años nacida en Corea del Sur.

“Estamos sorprendidos de que Woo Hye Mi ya no esté con nosotros [...] Ayer, ella no asistió a la reunión para ver el video musical de su nuevo single, por lo que tratamos de contactarla, pero ella no respondió a nuestros intentos”, dijo la agencia.

“Woo Hye Mi fue encontrada muerta en su casa el 21 de setiembre. Lamentamos compartir esas tristes noticias. Su funeral será en el Hospital del Sagrado Corazón en Gangdong, Seúl, y se realizará en silencio de acuerdo con los deseos de la familia”, agregó el comunicado.

Respecto a su carrera, en 2012 Woo Hye Mi apareció en el reality “Voice Korea” de Mnet y alcanzó los cuartos de final, siendo elogiada por su gran capacidad vocal.

En 2015, la cantante surcoreana lanzó su primer sencillo en versión digital “Broken Doll” bajo el nombre MIWOO, lo que le abrió el camino a grabar varias colaboraciones con diversos artistas como los raperos Nucksal y Gary.

El 19 de agosto de este año, la cantante estrenó su primer álbum EP. En cuanto a sus redes sociales, su última publicación llamó la atención porque se trató de una grabación en la que se escucha el tema “Hydrocone” del artista Cuco y que contiene una letra referida a la soledad.