Newton tras críticas a la Miss Perú: "No lo hizo mal, si no lo valoran.... ¡qué pena!"

Romina Lozano fue la representante de Perú en el Miss Universo 2018 que se llevó a cabo el último domingo en el IMPACT Arena, Muang Thong Thani de Bangkok, en Tailandia, y donde Catriona Gray, la candidata de Filipinas, se llevó la corona.

A pesar que Romina Lozano no logró pasar a la ronda de las 20 semifinalistas, la modelo realizó un buen trabajo y su esfuerzo y dedicación ha sido reconocido por Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú.

“Gracias Romina Lozano por una representación impecable. Me voy de Tailandia con el corazón partido pero muy orgullosa de mi reina. #peru #unareinacompleta #❤️”, escribió Jessica Newton en una publicación en Instagram junto a una foto de reina peruana.



Jessica Newton sabe que Romina Lozano tuvo una destacada participación en el Miss Universo 2018, y por ello no dudó en salir al frente para responderle a aquellos que, una vez finalizado el concurso de belleza, han criticado la participación de la modelo.

A través de su Instagram Stories, Jessica Newton arremetió contra la cuenta @realbellezaperuana, que la etiquetó en una publicación en la que le preguntaban hasta cuándo había que esperar por "la reina preparada por su cuenta y que brille afuera".

La reacción de Jessica Newton fue inmediata y respondió por la misma vía. "Y yo me pregunto ¿seguirán siendo tan traidores que cuando todo va bien aplauden y lo hacen suyo y cuando perdemos critican y son ajenos? Romina no lo hizo mal y bastante hacemos por las reinas, si no lo valoran... ¡qué pena!", escribió.