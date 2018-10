Nadie lo veía venir. Una sorpresiva reacción fue la que tuvo Clara Sosa, Miss Paraguay , al desmayarse tras ser nombrada como la Miss Grand International 2018, en la elección que se llevó a cabo en la ciudad de Rangún, en Myanmar.

Todo ocurrió cuando Clara Sosa, quien quedó finalista junto a la representante de la India, escuchó que el presentador anunció el nombre de su país como ganador del Miss Grand International 2018.

Meenakshi Chaudhary Kumar, Miss India, estaba a punto de abrazarla para felicitarla, pero Clara Sosa no soportó la emoción, se desvaneció y cayó en el piso del escenario del The ONE Entertainment Park, donde se realizaba el evento.

La transmisión del Miss Grand International 2018 se estaba realizando en vivo a través de la página de Facebook del concurso de belleza, por lo que inmediatamente cambiaron la toma y solo se podía ver a varias personas corriendo a lo lejos e intentando ayudar a Clara Sosa.

Pasaron solo algunos segundos para que la Miss Paraguay se reincoporara y, ya más calmada, fuera coronada por nuestra compatriota y ganadora del Miss Grand Internacional 2017, María José Lora.