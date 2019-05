Mireddys González, la esposa de Daddy Yankee y su estable relación desde hace 25 años

El 'Big Boss' tiene un amor que lo respalda y lo motiva. Daddy Yankee es uno de los cantantes de raggaeton más populares de los últimos tiempos gracias a sus exitosos temas musicales. El artista inició su carrera en la década del 90 como invitado del DJ Playero para colaborar en sus álbumes Playero 34 (1990), Playero 35 (1991), Playero 36 (1992) y Playero 37 (1992). Unos años más tarde empezó a trabajar duro para llegar a ser el hombre de éxito que es, pero esto no lo hubiera logrado solo, así que siempre contó con el apoyo de Mireddys Gonzáles, el amor de su vida y esposa desde hace 25 años.

El ‘Big Boss’ a lo largo de su carrera ha dado diversas entrevistas, pero han sido rara las veces que se ha referido a su vida privada y siempre ha dicho que prefiere mantener el silencio porque considera a su familia un tesoro. Sin embargo, en 2006, hizo una excepción y habló de su esposa e hijos en una entrevista con María Celeste Arrarás en Al rojo vivo.

“Detrás del éxito de un hombre hay una gran mujer” fue la gran frase que usó Daddy Yankee para agradecer a Mireddys por estar con él en los momentos más críticos de su vida y hoy en día disfrutan del éxito en familia. Además, son la pareja más estable del medio.



¿QUIÉN ES MIREDDYS GONZÁLEZ?

Es muy poca la información que se tiene sobre Mireddys González, ella es muy discreta y no le gusta tener gran protagonismo, pero es muy activa en las redes sociales y es conocida como “La Jefa” y a través de su Instagram permite que conozcan un poquito más de la vida de la esposa de uno de las voces más aclamadas por el público internacional.

¿CÓMO SE CONOCIERON DADDY YANKEE Y MIREDDYS GONZÁLEZ?

Ramón Ayala conoció a Mireddys González cuando aún eran pequeños y a los 17 años decidieron casarse y tuvieron a su primera hija Yamilette Ayala Gonzáles.

Daddy Yankee confesó en una entrevista que esta situación fue difícil ya que consideró que era un niño que tuvo que hacerse hombre a la fuerza para sacar adelante a su familia. También aseguró que su esposa estuvo con él desde cero y se merece lo mejor.

“Estuvo en esos momento en que nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien era, por mi esencia, yo estaba lidiando con el trauma de la pierna, mis frustraciones y de repente la música llegó a mi vida y cambio todo”, aseguro el ‘Big Boss’ en una entrevista para Al rojo vivo.

Luego de establecerse llegaron sus otros dos hijos Jeremy Ayala González y Jesaaelys Ayala González.

Daddy Yankee y Mireddys tiene 25 años de casados. La pareja siempre ha mantenido en total reserva su relación amorosa, pero la esposa del cantante es muy activa en las redes sociales y suele compartir videos de conciertos y fotos de su esposo en los que demuestra que lo ama y está súper orgullosa del hombre exitoso en el que se ha convertido.

El cantante puertorriqueño ha asegurado que la clave perfecta para mantener su matrimonio vivo durante tanto tiempo es porque ellos son grandes amigos y la confianza está por encima de toda la relación.



