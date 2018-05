Luis Miguel retornó por la puerta grande al espectáculo latinoamericano con la exitosa producción de su serie, que cuenta la verdadera historia de su vida tanto artística como personal. Los televidentes ya se 'engancharon' con cada capítulo en torno a la estrella mexicana.

Hoy se estrenará el tercer capítulo de ' Luis Miguel: La serie ' a través de Telemundo y Netflix , y a continuación te adelantamos qué ocurrirá en este nuevo episodio.

Como se recuerda en el capítulo 2, el 'Sol de México' descubre que su progenitor, Luisito Rey, lo engaña constantemente y sin más temores, decide confrontarlo. Para sorpresa de todos, también se pone al descubierto uno de los grandes sueños de Luis Miguel, el de cantar a dúo con Michael Jackson. Pero su ilusión quedó truncada porque, su padre.

En tanto, su novia Mariana regresa al lado del cantante tras saber que se le cayó la venda de los ojos en torno al proceder de su padre. Sin embargo, antes del reencuentro con su amada, 'Micky' perdería a su madre al enterarse que ha desaparecido y no la ubican por ningún lado.

DESPIDE A SU PADRE



En un adelanto del tercer episodio, continúan las revelaciones en torno al comportamiento de su padre. En las imágenes, se puede ver que a este no le importaba nada con el tal de 'ayudar' en la carrera musical de su hijo, aún a costa de su propia esposa, a quien obligaba a hacer cosas denigrantes para tal fin. Uno de sus planes incluyen que 'Luismi' logre un contrato para cantar a la hija del presidente.

Luis Miguel no se queda de brazos cruzados y hace lo que Luis Rey no se esperaba: sacarlo por completo del manejo de su carrera musical.

MIRA LOS CANALES DÓNDE PUEDES VER LUIS MIGUEL: LA SERIE



La serie se emite por Telemundo, todos los domingos, a las 9 de la noche (hora este), solo para Estados Unidos.

Para Perú se lanzara a las 10:00 de la noche, vía Netflix.

CÓNOCE EN QUÉ PAÍSES SE EMITE LA SERIE LUIS MIGUEL:LA SERIE



¿A qué hora se transmitirá Luis Miguel - La Serie en otros países?

Perú: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p.m.

Chile: 00:00 a.m.

Argentina: 00:00 a.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m. Washington (GMT-5), 8:00 p.m. Chicago (GMT-6), 7:00 p.m. Denver (GMT-7), 6:00 p.m. Los Ángeles (GMT-8)

España: 4:00 a.m. (lunes 7 de mayo).