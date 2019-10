Encendió la polémica. La cantante Miley Cyrus arremetió contra su aún esposo Liam Hemsworth y todas sus exparejas a través de su cuenta de Instagram.

El último domingo, en una trasmisión en su red social, la intérprete de 'Wrecking Ball’ señaló que, en algún momento, pensó que era gay porque “todos los chicos" con los que había salido "eran malos”.

No obstante, Cyrus aprovechó su descargo para destacar las cualidades de su nueva pareja, el cantante australiano Cody Simpson.

“Pensé que era gay porque que todos los hombres me parecían malos. Hasta que llegó Cody. Así que chicas: no se rindan. Hay buenos chicos por ahí", precisó en su red social.

"Él (Cody Simpson) es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mier**”, agregó contundentemente.

CRITICADA

Las declaraciones de la cantante no tardaron en tener respuesta.

En cuestión de minutos, miembros del comunidad LGTB+ salieron criticar lo dicho por Cyrus.

"Miley esto no funciona así. Las mujeres no se hacen homosexuales solo porque hayan tenido una ‘mala experiencia’ con los hombres. No uses a a la comunidad gay como un espacio intermedio solo porque tú no hayas podido encontrar un novio. Esto resulta insultante”, le escribió una seguidora.