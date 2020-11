Miley Cyrus siempre ha comunicado los problemas que tuvo con el alcohol en el pasado y en una reciente entrevista señaló que lleva dos semanas sin probar una gota de licor tras una leve recaída.

En una entrevista al portal de música de Apple, Cyrus señala no tener problemas de alcoholismo como tal, pero sí admitió que en varios momentos se ha dejado llevar por los aromas del alcohol y ha terminado tomando decisiones de las cuales se arrepiente.

La ex estrella de Disney afirma que su mejor estrategia es la “moderación”, cortar por lo sano cuando así lo requiere el momento. “Creo que cada uno hace lo que piensa que es mejor para ellos. Yo no tengo un problema con el alcohol, lo que tengo es un problema con las decisiones que tomo una vez he atravesado la línea de la moderación”, comentó.

Del mismo modo, manifestó su preocupación por sus 27 años, sobre todo por los artistas musicales que han fallecido a esa edad. “Los 27 han sido una edad en la que me he tenido que proteger especialmente. Esa es una de las razones por las que me he mantenido más tiempo sobria, hemos perdido a muchos iconos a esa edad”, comentó en referencia a las leyendas musicales como Kurt Cobain o Amy Winehouse.

Hace poco la cantante estadounidense lanzó su nuevo disco llamado “Plastic Hearts”, el cual ha sido bien recibido por la crítica. Es por ello que ha brindado algunas entrevistas sobre su nuevo proyecto y su vida privada.

