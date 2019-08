Miley Cyrus rompe su silencio: "Me niego a admitir que mi matrimonio terminó por hacer trampa"

La cantante Miley Cyrus rompió su silencio a través de su cuenta de Twitter, luego de su abrupta separación con el actor Liam Hemsworth, quien recientemente le solicitó el divorcio formalmente.

Esta situación se vio agravada todavía más, luego que aparecieran unas comprometedoras fotografías en la que se veía a la estrella de pop besando a otra mujer, hecho que despertó todo tipo de especulaciones.

En un largo hilo de Twitter, Cyrus no solo negó que le haya sido infiel a su, hasta ahora, esposo, sino que admite haber tenido una juventud llena de excesos.

“Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores a quienes amo y al público, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que miento para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar ”, escribió en su primer tweet.

"No es ningún secreto que estaba de fiesta en mi adolescencia y principios de los 20. No solo fumé, sino que abogué por la marihuana, experimenté con drogas, mi canción más importante hasta la fecha es sobre bailar en molly y resoplar en el baño. Me jodí y engañé en las relaciones cuando era joven", agrega.

BUT at this point I had to make a healthy decision for myself to leave a previous life behind. I am the healthiest and happiest I have been in a long time. You can say I am a twerking, pot smoking , foul mouthed hillbilly but I am not a liar. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 de agosto de 2019

Sin embargo, pese a todos estos excesos que ella enumera en su extenso hilo de Twitter, la exestrella de Disney admite que luego de su reconciliación con Liam, ella "creció".

"Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo dije en serio y me comprometí. No hay secretos para descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ti, pero la conclusión es que HE CRECIDO", explica en su cuenta.

Pese a todo lo vivido, Miley admite estar feliz de haber dejado atrás sus excesos y que tomó una decisión "saludable" para su vida.