Miley Cyrus recuerda su época de Disney al interpretar estas canciones | VIDEO

Mientras se dirigía a Disneyland en California, Miley Cyrus compartió una serie de videos en Instagram y Twitter donde cantó diversos temas de las películas originales de la compañía.

Vestida con un polo de Mickey Mouse y sosteniendo un vaso, Miley Cyrus cantó “Breaking Free” de High School Musical y etiquetó a Zac Effron y Vanessa Hudgens, quienes interpretaron el drama juvenil de Disney 2006.

Asimismo, Miley Cyrus quien realizó un cameo en la segunda entrega de la película, posteriormente versionó “Stick to the Statuos Quo” de Ashley Tisdale y culminó sus videos con el single “So Yesterday” de Hilary Duff.

“Esto formó a una generación”, escribió como subtítulo del video la artista.

Miley Cyrus posteriormente se divirtió en Disneyland junto a sus amigos y recorrió diversas atracciones del parque temático como Big Thunder Mountain y Splash Mountain.

El viaje de Miley Cyrus a Disneyland se produce después de que la cantante festejara el aniversario de Hannah Montana, personaje que interpretó por cuatro temporadas desde 2006 hasta 2011.