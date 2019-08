Miley Cyrus y Liam Hemsworth terminaron su relación tras 8 meses de matrimonio y el futuro de las 13 mascotas de la expareja es uno de los temas que preocupa a sus seguidores.

Aunque el representante de Miley Cyrus dijo a la revista People que ambos "siguen siendo padres dedicados de todos los animales que comparten", otro medio estadounidense afirma que podría haber problemas por la "potestad" de los animales.

Las cosas no son tan sencillas como se cree puesto que Miley Cyrus es una amante de los animales y esto podría ocasionar problemas entre ellos. Ambos son dueños de 8 perros, 4 gatos y un cerdito, trece animales que se han criado juntos.

Según contó una fuente a Radar Online, la actriz y cantante considera que todos los animales son suyos, pese a que dos perros (Tani y Dora) fueron adoptados por Hemsworth.

"Lo quiere criar juntos. No cree que estaría bien separarlos", señala la fuente a dicho medio. Sin embargo, otra fuente señaló al mismo medio que el actor se encuentra devastado, por lo que Miley Cyrus es quien está protegiendo a sus mascotas desde Italia.

El supuesto desinterés por parte de Liam se habría dado por la presunta aparición de fotos de la cantante besando a Kaitlynn Carter, ex cuñada de Kendall y Kylie Jenner en Italia. El actor ahora se encuentra en Australia con su familia.

Tras la confirmación de la separación, a cargo del manager de Miley Cyrus, solo Liam Hemsworth se pronunciado. "Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro", indicó en Instagram.

"Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier reporte que se me atribuya a mí es falso. Amor y paz", finalizó.

