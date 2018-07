¿Por qué Miley Cyrus eliminó todas sus fotos de Instagram?

Ya no están las fotos con sus mascotas ni las fotografías con Liam Hemsworth, Miley Cyrus 'arrasó con todo' y de un día para otro la cantante no cuenta con ninguna publicación en Instagram y a sus seguidores parece no haberles agradado esta situación.

Con una imagen negra por completo como perfil, Miley Cyrus prácticamente ha desaparecido de la red social y muchos rumores se han generado a partir de la decisión de la cantante.

Muchos seguidores de Instagram y fans de Miley Cyrus alegan que se trataría de una suerte de descanso de las redes sociales, mientras otros comentan que se debería al lanzamiento de un nuevo disco luego de su encuentro con el compositor y productor Mark Ronson .

Si esta última teoría fuera cierta, la estrategia de marketing no es nueva, pues Taylor Swift también eliminó todo de Instagram , pero lo concreto es que Miley Cyrus lanzó Younger Now en setiembre del año pasado ¿Tendrá algún nuevo éxito entre las manos?

Recordemos que hace poco se crearon rumores sobre la separación de Miley Cyrus con Liam Hemsworth y los seguidores de la cantante consideran que esta también sería otra posible razón.

Aún la cantante Miley Cyrus no ha declarado nada al respecto, pero sin duda está tramando algo.