Miley Cyrus cumple hoy 27 años, y en los últimos 11 meses, la cantante se ha colocado bajo los reflectores tras haber terminando su matrimonio con Liam Hemsworth, iniciado un romance con la bloguera Kaitlynn Carter y recientemente dejándose ver al lado del rapero australiano Cody Simpson.

Con su exesposo, Liam Hemworth, se conocieron en 2009, durante la filmación de la película 'The Last Song’. Se inició su romance con varias rupturas a lo largo de muchos años. En 2018 contrajeron matrimonio y este año, anunciaron su rompimiento definitivo.

Todo acabó con la aparición de la bloguera Kaitlynn Carter, con quien la artista fue vista en una actitud cariñosa durante un viaje en Italia. Fue entonces que las alarmas de ruptura con Liam Hemsworth se encendieron.

“Liam y Miley han acordado separarse. Ambos han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras”, confirmó un portavoz de Miley.

(Agencias)

En medio de la ruptura, Miley Cyrus parecía no sufrir ya que se le vio al lado de Kaitlynn en salidas a almorzar, clubes nocturnos donde abundaban los besos y caricias fueras de control. Incluso, Carter la acompañó a los recientes premios MTV.

“Estaban obsesionadas una con la otra. No podían quitarse las manos de encima. Se estaban besando en todas partes, en el baño, en el bar, en medio del piso. Ellas básicamente estaban teniendo sexo.”, declaró un testigo en torno a Miley y Kaitlynn.

Pero el espíritu libre de Miley aún se permitiría más. Terminaría con la bloguera y empezaría con el rapero australiano Cody Simpson.

“Ella y Kaitlynn estaban juntas todos los días, y no era algo que Miley quisiera seguir haciendo. Quería dedicarse a su carrera”, aseguró una fuente cercana.

(Foto: @mileycyrus / @kaitlynn)

El portal de TMZ publicó un video que daba cuenta de la cercanía entre Cyrus y el rapero.

Fiel a su estilo, compartió con sus seguidores detalles de su romance con el rapero, con quien apareció con un filtro como si los dos llevaran pintada la cara de Joker.

Al parecer, este amor prosperará. En una transmisión en Instagram la pareja respondió preguntas de sus seguidores sobre su romance y la cantante dejó muy clara la visión que tiene de su nuevo novio.

“Hay buenos hombres por ahí, no se rindan. No tienes que ser gay, hay buenas personas con penes por ahí, solo tienes que encontrarlos. Siempre pensé que era gay porque pensaba que todos los chicos eran malvados, pero no es cierto. Hay buenas personas que tienen penes. Solo he conocido uno, y él está en este en vivo”, precisó.