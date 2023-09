Milett Figueroa se pronunció sobre la atención mediática que ha recibido en Argentina por participar en el reality ‘Bailando’. La peruana comentó que no le incomodó que la prensa argentina haya recordado su pasado, pero expresó su sorpresa por la participación de Antonio Tafur, un influencer peruano.

En sus declaraciones, Milett Figueroa señaló que comprende que su pasado pueda ser tema de conversación en los medios argentinos, pero consideró innecesaria la inclusión de Antonio Tafur como panelista.

“Lo tomo, obviamente han tenido que ver (su pasado) en la televisión, pero curiosamente llevaron a un panelista peruano y me pareció innecesario. Me dijo ‘Pampita’, que no me tome personal absolutamente nada, es un reality show”, dijo.

Por otra parte, Milett Figueroa reveló que tiene el número de WhatsApp de Marcelo Tinelli, el famoso presentador argentino, pero hasta el momento no ha intercambiado mensajes con él.





