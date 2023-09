Luego de su reciente debut en ‘Bailando 2023′ en la TV argentina, Milett Figueroa ha causado polémica al ser vinculada rápidamente con el conductor, Marcelo Tinelli. La audiencia no solo percibió una atención especial por parte de él hacia la peruana, sino que una de los jurados tuvo un peculiar comentario.

Como se recuerda, en la presentación de la modelo, Marcelo se mostró muy a gusto con ella, la llenó de elogios e, incluso, en un momento se puso nervioso. En eso, Moria Casán expresó su opinión sobre Milett y aseguró que solo está en el programa para “treparse” del conductor: “me queda clarísimo que la señora Milett se lo viene a levantar a usted (Tinelli). Esto es desde el primer día, con la madre lo quieren embaucar, lo quiere vender, lo quieren llevar a Perú”, dijo.

Tras esto, Milett fue consultada por América televisión (de Argentina) sobre la relación que tiene con el presentador, a lo que la bailarina contestó que le agrada, pero nada más.

“Me ha dado la bienvenida como una persona muy caballerosa y lo acepto así. La gente en sus casas de repente puede sentir una conexión y es bonito eso también, (pero) yo estoy soltera, recontra enfocada en el baile”, aclaró.

Luego, dejó en claro que no piensa “colgarse” de Tinelli, ya que ella sí cuenta con la experiencia necesaria para competir. “No me distraigo para nada porque (luego dicen) ‘ay, ella solo ha venido a treparse de Marcelo’ y no, yo tengo mucho público peruano que me está viendo y quiero representarlos de la mejor manera, me he preparado para estar acá y no quiero echarlo a perder por un coqueteo”, puntualizó.

