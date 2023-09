Milett Figueroa rompió su silencio para abordar la reciente polémica que surgió a raíz de declaraciones de un productor argentino, quien insinuó que Milett había tenido ‘aires de diva’ con los maquilladores y peinadores del programa ‘Bailando’.

La modelo decidió aclarar la situación y comentó que mantiene una excelente relación con el equipo de maquilladores en el reality de baile, especialmente con ‘Vero’ y ‘Rodri’.

“Me pareció surrealista lo que se comentó. Yo el mejor vínculo que tengo en Bailando es con los maquilladores porque disfruto mucho el arte que ellos tienen conmigo” , dijo en el programa ‘Amor y Fuego’.

Milett Figueroa desestimó completamente las acusaciones de tener aires de diva y expresó su sorpresa ante tales comentarios.

“No quiero dar trascendencia a un tema que no es real, está de más querer dejarme mal, yo soy la persona mas educada del mundo, yo saludo hasta a la persona que no conozco porque es parte de mí, me encanta conocer gente, relacionarme con gente nueva y más en Argentina. Me sorprende mucho que se diga esto bueno pero era parte de generar alguna polémica de algo” , agregó.





