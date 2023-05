Shakira cierra un ciclo con su nueva canción ‘Acróstico’. Esta mañana, la cantante colombiana acaba de presentar el video oficial de su nuevo single, donde Milan y Sasha Piqué aparecen cantando a su lado.

El video empieza con capturas que ambientan, al parecer la vida que dejaron en España; se entiende esto por las cajas vacías dispuestas en varias habitaciones. Segundos después, los niños aparecen en primer plano tocando el piano junto a Shakira.

“Milán ha escrito canciones que arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”, empieza diciendo la barranquillera en su cuenta de Twitter.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte”, agregó.

“Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños”, escribió.

Canción de Shakira: Acróstico

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor P

ara lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

