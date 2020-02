Rae Dawn Chong, la actriz de películas como ‘El color púrpura’ y ‘Comando’, reveló que tuvo sexo con Mick Jagger cuando ella tenía 15 y él 33.

La intérprete canadiense-estadounidense, de 58 años, señaló al Daily Mail, que en una entrevista aún no publicada para Hollywood Reporter “me preguntaron cómo conocía a Mick y solté que había tenido sexo con él cuando tenía 15. Se me escapó. Me siento mal. Yo y mi bocota”.

Ocurrió en Nueva York en 1977. “Nunca me preguntó mi edad y nunca se lo dije. No surgió. Recuerdo que pensaba que era muy lindo”, indicó y agregó “tenía el pelo despeinado. Pensé, ‘Oh hombre, es hermoso”.

Rae Dawn Chong en la película 'El color púrpura' (Captura)

“Me dijo: ‘¿Qué estás haciendo ahora?’ y yo le contesté que nada. Me tomó la mano y nos subimos a su limusina y fuimos directamente a un estudio de grabación. Los Stones estaban allí, yo estaba en el fondo. Recuerdo haber estado allí durante horas y horas. Luego me quedé a dormir en su apartamento. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba experimentando con Mick. Me estaba divirtiendo”, relató.

Jagger podría haber enfrentado cargos penales con una pena de hasta 20 años, pero Rae Dawn Chong defendió a la estrella de The Rolling Stones.

Actriz Rae Dawn Chong. (Getty)

“MICK JAGGER NO ME OBLIGÓ”

“No hizo nada malo. No me hizo hacer nada que no quisiera. No quiero que se meta en problemas por esto. No fue traumático. Yo sabía lo que hacía, no era una niña inocente”, manifestó.

"Fue algo que me empoderó. Pude haber dicho que no, no fui obligada. Pensé que era adorable y yo era casi nueva en todo esto (del sexo)”, añadió.

Mick Jagger y Rae Dawn Chong en video Just Another Night. (Captura)

En 1985, siete años después del supuesto encuentro, la actriz apareció en el video de ‘Just Another Night’ de Mick Jagger. Según, Dawn Chong su amistad prosiguió pero unas criticas que ella lanzó contra el cantante, al parecer, le molestaron.

“Tiene un ego frágil. No he hablado desde entonces”, dijo.

Mick Jagger y sus representantes no se han referido a estas revelaciones.