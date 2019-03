Michelle Salas rompe su silencio y responde a los ataque de Frida Sofía [FOTOS]

Tras un par de semanas en silencio, la joven modelo Michelle Salas , hija del cantante Luis Migue l y Stephanie Salas, respondió a las polémicas declaraciones de Frida Sofía , hija de Alejandra Guzmán, quien durante largo tiempo la critico fuertemente en redes sociales.

Pese a que su parentesco es de tía-sobrina, Frida Sofía empezó los ataque señalando que su “prima” se cree muy elegante, “pero yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá, ¿verdad?, ¡que elegante!”, dijo sobre el recordado escándalo que unió a Michelle Salas con Alejando Asensí, ex manager y hombre de confianza de Luis Miguel.

Tras lo dicho por Frida Sofía, Michelle Salas prefirió guardar silencio; sin embargo, en su más reciente visita a México, la joven modelo se refirió al tema por primera vez al ser abordada por la prensa.

“En verdad no tengo ningún comentario porque creo que, no sé, no es relevante porque el amor va más allá y la familia va más allá y, yo no tengo por qué hablar mal de nadie”, manifestó ante los medios de comunicación.

"Mira, yo tengo una familia espectacular. Yo amo a mi abuela, mi bisabuela y ustedes (los medios) saben, ¿no? La conexión que yo tengo con mi abuela, mi bisabuela, con mi mamá, en verdad con toda mi familia", agregó Michelle Salas.

Como era de esperarse, la reacción de Frida Sofía no se hizo esperar, y a través de su cuenta personal de Instagram envió el siguiente mensaje: “Obvio, no tienes nada que decir… “fuckafakesmile “openupyoursafe”.

Hasta el momento, no se sabe que originó el enojo y rencor de Frida Sofía contra su sobrina Michelle Salas, nieta de la actriz Sylvia Pasquel, a quien también señaló de “hipócrita” a través de sus redes sociales.