Michel Maza, excantante de 'La Charanga Habanera’ y recordado por su gran talento artístico no se encuentra en su mejor momento y ha cambiado los escenarios por las calles.

Un vídeo difundido en redes sociales muestra como el cubano sobrevive cantando en las calles de Colombia pues- al parecer- se encontraría viviendo como indigente en esta ciudad luego de caer en desgracia consumido por las drogas.

En las imágenes se puede ver a Maza, quien no ha perdido su melodiosa voz, acompañado de un guitarrista y fumando un cigarrillo. Su aspecto, sin embargo, es lo que más ha llamado la atención pues se le ve usando ropa vieja y rota.

Algunos artistas locales al enterarse de la situación de su colega compartieron el vídeo y lamentaron lo que está viviendo como fue el caso de Lucía de la Cruz, quien le envió un mensaje de solidaridad.

“No saben lo triste que me siento, la pena que siente mi corazón de ver esto de mi Michel Maza en Colombia”, escribió la cantante criolla.

Como se recuerda, Michel Maza fue un integrante de la popular agrupación en los años 90. Tras algún tiempo en la orquesta alcanzó gran relevancia, pero Maza fue apartado tras verse involucrado con el consumo de drogas.

Incluso estuvo detenido en nuestro país tras recibir una condena de 25 años por los delitos de secuestro, intimidación y robo a mano armada, aunque solo cumplió un año y medio de la pena.

SE PRONUNCIÓ

Tras la difusión de estas imágenes, el cantante se pronunció a diario Correo y aunque no dio detalles de su actual situación, comentó que sigue cantando junto a su amigo.

“Sigo cantando por acá en Colombia, con mi amigo Tizo. No es tampoco como lo dicen, ni como lo ven. Saben que soy de barrio y me considero una persona humilde, bueno, todo el que me quiera ayudar en lo que pueda, en lo que sea, ahí me llaman al número de Ronald Angulo. Todo está bien, para adelante”, comentó.