Diez años sin Michael Jackson, el hombre que ensombreció su propio legado como artista

Michael Jackson, dos caras de una misma moneda. Un icono de la música, un artista diferente que trascendió a su época y legó a la música su estilo como cantante y bailarín. Un hombre arrastrado por sus bajos instintos, denunciado por abusos a menores a partir de 1993, y desde entonces, las polémicas por su estilo de vida y excesos no pararon hasta su último día.

El creador del 'Moonwalk' se crió en una modesta casa de dos dormitorios en la calle Jackson de Gary, una localidad del estado de Indiana ubicada al sudeste del área metropolitana de Chicago, en el seno de una familia trabajadora.

Su madre, Katherine Esther Jackson, una empleada de comercio devota de los testigos de Jehová, tocaba clarinete y piano; su padre, Joseph ‘Joe’ Walter Jackson, ex boxeador y era operador de una grúa en una empresa productora de acero, tocaba la guitarra en una banda locar de R&B. Sus hermanos fueron Rebbie, La Toya, Janet, Jackie, Tito, Jermaine, Randy y Marlon, cuyo gemelo, Brandon, murió a poco de haber nacido.

Pequeño prodigio

Los Jackson Five. Los hermanos estuvieron ligados desde pequeños a la música. Precisamente con Jermaine, Michael comenzaría en 1965 a alternar los roles vocales bajo la estricta mirada de papá ‘Joe’, a quien Michael acusaría ya en su juventud por abusos físicos y psicológicos.

Desde 1966, tras ganar un concurso de talentos, el quinteto giró con cierta frecuencia y fue acto de apertura de shows de artistas como los O’Jays, Sam & Dave y Etta James. En 1969, la firma de un contrato con el sello Motown los lleva a Los Angeles, y le permite a Michael grabar cuatro discos solistas Got to Be There (1972), Ben (1972), Music & Me (1973), y Forever, Michael (1975).

Primer disco 'Off the Wall'

Con 20 años y ya casi 15 de experiencia encima, de la mano del enorme productor Quincy Jones, Michael grabó Off the Wall y marcó el comienzo de una nueva era en el mundo de la música pop. Jackson marcó un récord de ventas. La revista Rolling Stone aseguró en aquel momento que Off the Wall fue el disco que “inventó” el pop moderno, tal como sería conocido de ahí en adelante. En cuanto a lo personal, con Don’t Stop’ Til You Get Enough, el artista alcanzó el número 1 en los Estados Unidos, y también su primer premio Grammy, mientras se convertía además en el primer artista que lograba meter simultáneamente cuatro temas de un mismo álbum en el Top 10 de los Hot 100 de Billboard, con Rock With You, Off the Wall y She's Out of My Life.

Cada nuevo disco fue un éxito por su innovación y el marketing hizo lo suyo. Thriller, Billie Jean y varios temas más, siguen vigentes hasta ahora.

'This is it', su primer disco póstumo salió a la venta en noviembre de 2009 y en menos de un año vendió más de 4 millones de copias. (Foto: Getty)

La fama y los excesos

​Aún en la cima de su popularidad, en medio de la gira de presentación del álbum Dangerous, el departamento de Policía de Los Angeles puso en marcha una investigación por el supuesto abuso de Jordan Chandler, un chico de 13 años.

La policía allanó un condominio en Los Angeles y Neverland, sin encontrar pruebas que pudieran incriminar al músico. Pero mientras Jackson giraba por Moscú, los padres del chico le iniciaron un juicio por abusos repetidos contra su hijo. Entre las acusaciones, hablaban de que el cantante había practicado “sexo oral al chico y que lo había masturbado”. La demanda fue catalogada como una extorsión por el abogado de Jackson, que señaló que había rechazado de plano la exigencia de 20 millones de dólares para dar por terminado el caso, en el que a favor del artista declararon dos chicos, llamados Wade Robson y Dave Safechuk; ambos, protagonistas del documental Leaving Neverland, estrenado en 2019.

En tanto, el primero declaró que sólo hacían “fiestas inofensivas” en el dormitorio de Michael, el segundo también dio su testimonio sobre su buen comportamiento. El punto final del caso fue un arreglo de 23 millones de dólares y el cierre de la causa ante la negativa a cooperar del chico supuestamente abusado. En el juicio de 2005, June Chandler declararía que llevaba 11 años sin hablar con su hijo; en tanto, el padre de Jordan, Evan Chandler, quien dejó de ejercer como odontólogo en 1994, se suicidó en 2009.

Rompiendo records

Michael fue señalado en el libro Guinness de los Récords como la estrella pop con mayor cantidad de acciones de caridad en el 2000.

Según la institución, hacia el comienzo del nuevo siglo, Michael Jackson llevaba realizadas acciones en favor de 39 organizaciones de caridad o ayuda de todo el mundo. No obstante, existe cierta controversia en torno a los números reales involucrados en tales acciones. Si bien algunos hablan de 300 millones de dólares, lo cierto es que tal cifra es absolutamente incomprobable, a tal punto que existe quienes sostienen que de acuerdo a los números más o menos conocidos, las ayudas en efectivo del cantante no habrían llegado a superar los 200 millones; y hay quienes aseguran que no habrían alcanzado siquiera los 100.

Michael Jackson se convirtió en un ícono a fuerza de talento y un marketing personal. (Foto: Getty)

Nueva acusación de abuso

El 2003 una nueva acusación por abuso sexual contra un menor, a partir de un documental, ensombreció aún más la vida de Michael Jackson.

Entre 2002 y 2003, el periodista británico Martin Bashir rodó un documental que daba cuenta del vínculo que el cantante había establecido con un chico enfermo de cáncer, llamado Gavin Arvizo, que había visitado Neverland desde el año 2000, con su familia. En esa línea, ambos Jackson y Arvizo hablaban de las “pijamadas”, que describían como una actividad que el cantante compartían sus invitados más pequeños. “No es algo sexual, vamos a dormir. Yo los cobijo… Es muy encantador, es muy dulce”, señalaba el artista.

El documental renovó el interés por aquella denuncia de 10 años antes, y despertó cierta indignación. Inmediatamente, la investigación fue reabierta, la familia de Arvizu interrogada, y el chico denunció que había sido acosado por Jackson. El cantante terminó arrestado durante una semana, fue liberado bajo fianza y poco después fue procesado bajo el cargo de haber participado en actos lascivos con un niño menor de 14 años. Cuatro meses más tarde, un gran jurado sumó contra Jackson los cargos de conspiración con secuestro de niños, detención ilegal y extorsión.

750 millones de dólares recibieron los herederos de Jackson por la venta del 50% del catálogo de la compañía Sony/ATV. (Foto: Getty)

Empieza el juicio

Dos años después, en 2005, comenzó el juicio contra Michael Jackson, mientras su carrera artística permanecía en un estado de stand-by. El 28 de febrero la corte de Los Angeles dio inicio al juicio contra el cantante.

Durante tres meses, docenas de testigos fueron llamados a pasar por el estrado judicial, incluidos personajes famosos como Jay Leno, Chris Tucker y Macaulay Culkin, quien señaló que las versiones que aseguraban que había sido abusado por Jackson eran “absolutamente ridículas”.

Muchos otros jóvenes testificaron en nombre de Jackson, entre ellos Wade Robson, quien dijo que había pasado la noche en Neverland más de 20 veces, durmiendo en la cama de Jackson, y que nunca había sido abusado por él. En cambio, Arvizu y su hermano declararon que el músico les había mostrado material pornográfico y les había dado alcohol, al que llamaba “el jugo de Jesús”.

Los dos testificaron además que Jackson se había masturbado delante de ellos y que había abusado de Gavin en varias ocasiones. Del otro lado, la defensa de Jackson señaló varias inconsistencias en sus historias y presentó testigos que impugnaron la presentación, con el argumento de que Janet Arvizo había cometido fraude. Michael fue absuelto.

En el 2006 cierra Neverland. Jackson había acordado pagar a sus empleados de Neverland Ranch cientos de miles de dólares en salarios atrasados, evitando una demanda del Departamento de Relaciones Industriales de California. La deuda por salarios atrasados llegaba a los 306 mil dólares, a los que se debían sumar 100 mil más en multas.

Las ganancias generadas por Michael Jackson a partir de su muerte hasta agosto de 2018 sumaban 2.1 billones de dólares. (Foto: Getty)

This is it, la vuelta al escenario que no se completó

Con una breve conferencia de prensa, Michael Jackson anunció el 5 de mayo las que serían sus primeras presentaciones en vivo en ocho años. Se trataba de una serie de 10 conciertos en el O2 Arena de Londres, que marcaría su último paso por la ciudad.

El 25 de junio, a las 14:44 de Los Angeles, el sitio TMZ anunció la muerte de Michael Jackson, a causa de un paro cardíaco. El 'Rey del Pop' había muerto por sobredosis de anestésicos en su mansión de Bel Air. A las 12:21, a través de una llamada al 911, el médico personal de Jackson, Conrad Murray, daba aviso de la emergencia, y poco después los paramédicos constataban su muerte por la ingesta de propofol, benzodiacepina, lorazepam y midazolam.

