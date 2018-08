Han pasado casi 10 años desde su muerte pero su legado continúa vigente. Michael Jackson es una de las figuras más importantes de la música contemporánea y es indiscutiblemente el eterno 'Rey del pop'.

La estrella de la música tuvo una vida complicada, desde su infancia hasta sus últimos días, pero en ningún momento dejó de derrochar talento. Los récords de venta de sus discos y los 'sold out' en sus miles de conciertos así lo demuestran. Incluso hoy en día, ya fallecido, su fortuna sigue en aumento.

Sus éxitos han hecho historia. ¿Quién no ha bailado alguna vez la popular coreografía de ' Thriller'?, ¿Quién no ha escuchado 'Beat it' o el famoso tema 'Billie Jean' ?, ¿O intentado hacer alguna vez el famoso 'paso antigravedad' de 'Smooth Criminal'?

A continuación hacemos un resumen de su carrera musical con sus más grandes éxitos, videos musicales e interpretaciones:

1. Thriller

2. Beat it

3. Bad

4. Remember The Time

5. Smooth Criminal

6. Billie Jean

7. Black Or White

8. Don’t Stop 'Til You Get Enough

9. The Way You Make Me Feel

10. Ben