El reconocido cineasta Michael Bay, responsable de icónicas películas de la franquicia “Transformers”, se encuentra en Cusco, Perú, como parte del equipo de producción de la nueva cinta “Transformers: The Rise of the Beasts”. Recientemente, utilizó sus redes sociales para manifestar su emoción por conocer Machu Picchu.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cineasta de Hollywood compartió un video en el que se muestra totalmente asombrado por la belleza natural de Machu Picchu. Además, en el clip resalta que es la única persona paseando por los alrededores.

“Básicamente, todos han dejado Machu Picchu. Literalmente, soy la única persona en Machu Picchu ahora. Con que frecuencia puedes apreciar una maravilla del mundo y tenerla para ti solo. ¡Asombroso! ¡Asombroso!”, se le oye decir a Michael Bay.

“Soy la única persona en Machu Picchu en estos momentos, la única. Solo yo, es realmente lo más loco del mundo”, añadió el reconocido cineasta de Hollywood.

Como se sabe, los primeros días de octubre se están escenas de la película “Transformers: The Rise of the Beasts” en las locaciones del parque arqueológico de Sacsayhuaman y en el centro histórico de la ciudad de Cusco, informó la agencia Andina.

Para ello, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC) ha dispuesto que el miércoles 6 y jueves 7 de octubre, se suspenda el ingreso de visitantes a la zona monumental de Sacsayhuamán, conformada por los baluartes Muyuqmarca, Rodadero y Chinkana.

Anthony Ramos, el protagonista de la nueva película de ‘Transformers’, fue sorprendido por una intensa lluvia en Machu Picchu. (Fuente: Latina TV)

Asimismo, esos días no habrá atención y se cerrarán los puestos de control ubicados en Llaullipata, Sapantiana y Puqro. No obstante, los turistas sí podrán ingresar a Pukapukara, Q’enqo y Tambomachay. A inicios de septiembre, la ciudadela de Machu Picchu fue escenario de la filmación de la película.

