Danna Paola sería la causante de la ruptura sentimental de Sebastián Yatra y Tini Stoessel, según los seguidores de la cantante mexicana.

Los fans de la artista, incluso, asocian el más reciente éxito de Danna Paola, la canción ‘Mala fama’, con el rompimiento de la mediática expareja. En el tema, la cantante menciona en un verso a Yatra y deja en claro la exposición mediática que ha tenido su vida privada en los recientes meses.

Pero eso no es todo. En un reciente video que la propia Danna Paola colgó en su Instagram, ella hace una interpretación de ‘Mala fama’ y agrega esta polémica frase.

“Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra… con Yatra sí me fui”, es parte de la letra para que los fanáticos lleguen a conclusiones.

“LE TIENE GANAS A YATRA”

“A ella se le nota tanto que le tiene ganas a Yatra… ahora está solito, que aproveche”, “Es 2020 y todavía la gente no entiende la famosa frase que dice ‘la culpa no es del tercero, nadie se mete donde no lo dejan entrar’”, “Nadie se mete donde no lo dejan entrar, es cierto, pero también es cierto que existen buscones y busconas que luego se hacen los inocentes”, son algunos de los comentarios de los usuarios de redes.

Además, hace pocos días se hizo viral un video en el que Sebastián Yatra aparece tocándole una canción a Danna Paola. Los fans asegurar que el músico y la artista se miraban de forma cómplice en la sesión.

Mira el video a partir de minuto 11:17

