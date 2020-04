El actor José Eduardo Derbez dejó en claro qué pasó entre sus padres luego que Eugenio Derbez publicara en Instagram una imagen de “El Diablito” con la frase “Yo abracé a Omar Fayad”, en referencia al esposo de Victoria Ruffo, quien dio positivo para COVID-19.

La actriz mexicana compartió luego un texto en la red social donde afirmaba que no tenía ganas de discutir. Los seguidores de la artista comentaron que las palabras estaban dirigidas a su exesposo.

Sin embargo, el hecho fue aclarado por José Eduardo Derbez. “No mira, hay dos cosas que sí te aclaro, lo del mensaje que subió mi mamá, creo que algo de palabras necias, una cosa así, no era para mi papá”, comentó el actor al programa mexicano “Venga la Alegría”.

José Eduardo señaló que su mamá no le dijo nada, pero él sí habló de lo sucedido con su papá. “Le dije a mi papá: ¿así?,¿cómo va?', o sea ‘¿así nada más de huesos?’ y dijo ‘no, pues es que está chistoso’ y dije ’bueno, está bien'".

"Yo siempre intento ver igual que mi papá el lado de la comedia, pero dije ‘a ver si mi sacrosanta madre no se molesta’, pero no, para nada, mi mamá no me comentó nada”, añadió el joven actor.

Como se recuerda, José Eduardo tiene un nuevo trabajo como youtuber, y los primeros entrevistados fueron sus padres: “Así como Luisito Rey explotó a Luis Miguel, yo exploté a mis papás. Hay que sacarles provecho, entonces fue algo muy chistoso porque yo les dije que les iba a hacer un tipo como entrevista".

VIDEO RECOMENDADO

Aislinn Derbez habló por primera vez de su separación de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez habló por primera vez de su separación de Mauricio Ochmann (09/04/20)