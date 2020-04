Después que hace algunas semanas se animara a revelar -a través de un extenso mensaje en sus redes sociales- que ella y Mauricio Ochmann habían decidido separarse, Aislinn Derbez ahora ha confesado la verdadera razón de su ruptura.

Durante un Instagram Live en el que conversó en inglés con el actor estadounidense Justin Baldoni -quien da vida a Rafael Solano en la serie “Jane The Virgin”- la actriz mexicana decidió abrir su corazón y dar algunos detalles del fin de su relación.

“Lo amo mucho, y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso”, dijo e indicó que “la separación de Mauricio (Ochmann) fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida”.

Sin embargo, dejó claro que esta decisión también implica “una gran transformación". "Me siento emocionada por lo que vendrá”, dijo, pues para ella separarse del hombre que consideró “el amor de su vida” le ha ayudado a reconstruirse a sí misma, revalorarse y estar en contacto con ella.

“Y creo que a él también, porque nos amamos con todo nuestro corazón, no tienes idea de cuánto nos amamos, es mágico... Por eso la gente nos sigue piensa: '¿qué está pasando con ellos ahora?’”, agregó al respecto.

La hija de Eugenio Derbez confesó además que, pese a que ya están separados, aún siguen viviendo juntos. Sobre qué fue lo que pasó entre ellos, Aislinn dijo que "el amor de esposos se transformó en un amor de hermanos”.

Finalmente, aceptó que “aunque hay mucho amor, a veces las relaciones cambian y tenemos que lidiar con eso”. “Parte de lo que nos ayudó a nosotros es ser completamente responsables cada uno de sí mismo y dejar de culpar al otro”, aseveró.

