En abril se cumplieron 13 años del trágico deceso de Mariana Levy , recordada actriz mexicana que falleció a causa de un infarto fulminante tras un intento de asalto en el año 2005.

En ese entonces, la hija mayor de la actriz, María Levy, tenía tan solo 9 años cuando su madre falleció. Desde entonces, su vida cambió y mantuvo su duelo por muchos años.

Ahora, María Levy tiene 22 años y ha decidido no callar más. La hija de la actriz mexicana rompió su silencio para hablar por primera vez sobre la dolorosa etapa que atravesó y que la hizo alejarse de uno de sus sueños, la actuación.

“Fue muy difícil para mí de chiquita lidiar con tantas situaciones sin entender nada, teniendo una familia que estuviera tan involucrada en el medio y pasando una situación tan dolorosa, un duelo, pero al mismo tiempo teniendo a todos los medios encima”, confesó María Levy al programa mexicano Hechos AM.

La hija de Mariana Levy reconoció que la muerte de su madre la hizo sentirse muy vulnerable y, para defenderse, decidió dejar de lado su sueño de convertirse en actriz, como su mamá.

“Como que me enojé mucho y lo bloqueé. Aunque cuando yo era bebé lo único que quería ser era ‘actora’, cuando pasó todo esto me dolió tanto que decidí sacarlo por completo de mi vida”, confesó.

Asimismo, María Levy confesó que luego de más de una década sin su madre, ella se encuentra en una etapa de madurez en la que planea retomar sus sueños.

“Ahora me estoy dando la oportunidad de ser yo, me estoy dando la oportunidad de explorar absolutamente todo y de hacer las cosas que más miedo me dan, entre ellas, actuar”, puntualizó la joven.