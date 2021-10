Podría ir a prisión. Gloria Trevi continúa en medio de la polémica luego que se revelara que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una acusación en su contra y en contra de su esposo, el empresario Armando Gómez, por presunto blanqueo de recursos y fraude fiscal.

Trevi, de 53 años, es acusada por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas de la pareja y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005.

Entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de siete millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la compositora de 53 años y su esposo.

“NO TE VOY A FALLAR”

A principios de este mes, la cantante arremetió contra las autoridades mexicanas durante uno de sus conciertos, rechazando la denuncia en su contra.

“Sé que no estoy sola y sé que ustedes tienen memoria, no como esa gente que quiere tratarlos como tontos y decir cosas falsas de mi otra vez”, dijo. “Ellos son los que no tienen memoria… pero muy pronto se las voy a refrescar, porque te lo prometí: no te voy a fallar y no me voy a rendir”, escribió en Instagram.

SE JUEGA SU LIBERTAD

El amparo fue promovido el pasado 28 de septiembre ante la jueza Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, quien le respondió que debía concretar su petición de protección.

Según Aristegui Noticias, si la intérprete no atiende la petición de la juzgadora, su demanda no podrá proceder. De acuerdo con versiones periodísticas, Gloria Trevi envió un escrito para aclarar su solicitud, aunque no fue admitido por Tlapa debido a que no precisó la totalidad de los puntos requeridos por el juzgado para que su demanda sea admitida a trámite.

INDIGNADA

Ante las acusaciones en su contra, la cantante usó las redes sociales e indicó que al respecto que nunca ha evadido impuestos y refirió que es “fuente de trabajo”.

En un clip de TikTok indicó lo siguiente: “Preguntas que me hacen mucho: ¿Cumpliste condena? No, injustamente estuve cuatro años en proceso. Salí absuelta”.

