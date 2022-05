Eduardo Santamarina abrió su corazón y sus más oscuros secretos. El actor de telenovelas reveló que a los 28 años pasó una etapa muy difícil con una adicción al alcohol que lo llevó a alejarse de su familia, y desperdiciar su tiempo y dinero.

El protagonista de Rubí, telenovela que lo llevó al horario estelar en diversos países de habla hispana, conversó con su amiga Mara Patricia Castañeda para su programa ‘En casa de Mara’ donde tocaron temas delicados y privados. Para el artista de Televisa, la etapa más difícil en su vida fue cuando llegó a tocar fondo por sus addiccioes.

“¿Cómo acabamos después de esas borracheras?, todos vomitados, todos tirados, que al otro día te levantas y no te acuerdas de nada. ¡Es terrible!, ves tu cartera y dices ‘¿El dinero dónde está? ¿Qué he hecho con él?’... de verdad se te va todo”, resaltó el actor.

Santamarina reflexionó y dijo que las adicciones alejan a las personas más importantes del círculo cercano, a la familia y amigos. Al notar que su vida se estaba tornando oscura, decidió dar un salto y dejar atrás lo que tanto daño le hacía: el alcohol.

“Te empieza a alejar de tu familia. Mi mamá con lágrimas en los ojos me lo decía, porque ella esa parte la vivió con mi papá y de alguna manera pues también la vivió conmigo, entonces pues mi madre lo sufrió mucho y ella me veía y decía: ‘Vete en un espejo, vete hijo porque no quiero que sigas los mismos pasos de tu padre’ y pues no le hacía caso”, expresó.

Tras ver a su madre sufrir por su culpa, el actor decidió recuperarse del duro momento que vivía y enderezar el camino. “Uno tiene que escarmentar, uno no escarmienta en cabeza ajena, entonces pues toqué fondo cuando yo ya terminaba solo, de verdad solo, en cuartos de hoteles solo. No había luz, las cortinas cerradas, con paranoias, como loquito. Entonces cuando pasó eso dije ‘Yo no quiero esto para mí’”, recordó el protagonista de telenovelas.

La estrella de Televisa aseguró que su recuperación fue desde la raíz y hasta hoy no ha vuelto a tomar más, por lo que se siente orgulloso que ninguno de sus hijos lo haya visto con una copa en la mano.

