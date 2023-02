Luego de ponerle fin a las especulaciones respecto a que estaba criando a su bebé con un género no binario, Camilo, esposo de Evaluna Montaner, vuelve a estar en medio de una nueva polémica por la mala pronunciación de algunas palabras. Pero eso no es todo.

El intérprete de “Vida de rico” compartió varios videos donde elogia a la hija de Ricardo Montaner, sin embargo, la forma en la que pronuncia ‘abdomen’ y ‘componer’ llamó la atención de los usuarios pues lo hace de forma incorrecta.

En el primer clip, el artista colombiano se rinde ante la belleza de su esposa y no duda en elogiar su físico después de convertirse en madre. “Evaluna Montaner, los periodistas preguntan cómo haces para haber tenido un hijo hace como quince días y tener ese asdomen”, dijo Camilo.

En otro momento, el artista protagoniza un momento romántico con Evaluna Montaner y le recita un poema donde le deja entrever que está interesado en tener un segundo bebé con ella tras un año de la llegada de su primera hija Índigo.

“Te componí una canción, lo que yo siento por ti creo que es amor profundo, que bonita es nuestra criatura; cuidado te empaco el segundo”, sostiene Camilo mientras Evaluna solo opta por seguir abrazándolo.

Su incorrecta pronunciación provocó la reacción de los internautas que no han dejado de lanzar críticas en las redes sociales.

“Qué hombre más corriente”, “mató el idioma y ni que decir de ese poema”, “Te componí, rayos de qué planeta eres, en este planeta se dice te compuse”, “Nunca he entendido porque este par no me hacen nada de gracia”, fueron algunos de los comentarios.