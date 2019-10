Para la duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha sido una “lucha” el ser madre, esposa y nueva integrante de la familia real británica en medio de la presión mediática. La exactriz estadounidense y cónyuge del príncipe Harry se quebró y se confesó en una entrevista para la cadena ITV.

“Mira, cualquier mujer —especialmente cuando estás embarazadas— eres realmente vulnerable y eso se convirtió en un verdadero reto, y luego cuando tienes un recién nacido, ya sabes...”, indicó la duquesa y cuando se le preguntó cómo lo estaba llevando respondió resignada que “como mujer es mucho”.

En medio de la entrevista, Markle hizo una pausa. “Gracias por preguntar, porque no mucha gente me ha preguntado si estoy bien", reflexionó. En tanto, cuando fue interrogada si vivía una lucha, la duquesa señaló convencida que “sí”.

ACCIONES LEGALES

Markle ofreció esta entrevista luego que junto a su esposo, el príncipe Harry, iniciaron acciones legales contra los medios como Mail y Sunday por invasión a la privacidad. Al parecer, The Sun también será demandado.

La semana que pasó el príncipe defendió a su esposa y anunció una demanda por la publicación de una carta privada. “Ilegalmente, con la intención de destruir (...) omitiendo párrafos, algunas frases y hasta palabras para ocultar las mentiras que se dicen desde hace un año”.

Se trata de una misiva del padre del Meghan Markle para ella y en donde se queja de la ruptura con su hija.

Al inicio, la prensa británica dio la bienvenida a Markle, pero luego el príncipe denunció la “denigración y el sexismo y racismo de las redes sociales” en contra de su esposa.

DUQUESA CAPRICHOSA

La prensa también criticó a Markle por su comportamiento que, supuestamente, habría provocado la renuncia del personal de la casa real y la tildó de “caprichosa”.

La pareja real fue cuestionada además por el uso de aviones privados para sus vacaciones a pesar de ser defensores medioambientales y por el costo de la remodelación de su vivienda en los terrenos del castillo de Windsor pagados por los contribuyentes.

Los medios no apreciaron el nacimiento de Archie y le dieron poca cobertura; y The Sun arremetió contra el príncipe afirmando que “criticar no es intimidar”.