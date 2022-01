Megan Fox pasará nuevamente a la fila de las casadas. La actriz de “Diabólica tentación” y “Transformers” recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un emotivo video del preciso instante en que su novio, el cantante Machine Gun Kelly, le pidió matrimonio.

El clip de la celebridad de 35 años estuvo acompañado de un emotivo mensaje, donde recalcó lo mucho que ama a su pareja sentimental de 31 años.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano… Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…Y luego bebimos la sangre del otro”, escribió la actriz en la descripción de la publicación”, expresó Fox en su mensaje público.

Machine Gun Kelly no se quedó atrás y también compartió un video en su red social, donde mostró el anillo que le entregó a su futura esposa.

“‘Sí, en esta vida y en todas las vidas. Bajo las mismas ramas bajo las que nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma… Formando el oscuro corazón que es nuestro amor. 1-11-2022″, escribió el músico.

