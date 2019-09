Megax Fox rompió su silencio y defendió la decisión de su hijo Noah de usar vestidos para ir a la escuela, pese las burlas que puede generar por parte de sus compañeros.

“A veces se viste solo y le gusta ponerse vestidos. Hace unos días se puso un vestido para ir a la escuela y cuando volvió a casa le pregunté: ‘¿Cómo fue? ¿Alguno de los amigos de la escuela te dijo algo?' Y él me dijo: ‘Todos los chicos se rieron cuando entré a clase, pero no me importa, me encantan los vestidos”, contó la protagonista de Transformers al programa de televisión The Talk.

En la entrevista, Fox también reveló que su pequeñotiene un gusto especial por la moda. "Diseña y dibuja modelos. Tiene talento. Pero todavía tiene seis años así que sus ideas no son las más ideales”, dijo

Además de Noah, la actriz tiene otros dos hijos: Bodhi y Journey, quienes a veces también se animan a seguir a su hermano y piden usar vestidos. Fox reveló que no le importa en lo absoluto cumplir con los roles de géneros impuestos en la esfera social.

Megan comentó que sus tres hijos, fruto de su relación con el actor Brian Austin Green, asisten a un colegio “hippy y liberal” ubicado en California. Sin embargo, aseguró que a pesar de ello, el pequeño Noah no se ha salvado de las críticas.

"Incluso allí hay compañeros que todavía le dicen ‘Los niños no usan vestidos’ o ‘Los niños no visten de rosa’. Así que ahora estamos centrados en enseñarle a tener confianza en sí mismo, sin importar lo que le digan los demás”, sostuvo.