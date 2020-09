Andrés Palacios es el galán del momento, tras ser el protagonista de la telenovela “Imperio de mentiras” al lado de Angelique Boyer. El actor chileno, pero criado en México, no la ha tenido tan fácil, ya que a lo largo de su carrera actoral, en muchas ocasiones, se ha sentido excluido por su aspecto físico debido a que no encajaba con los prototipos impuestos por la pantalla.

Sin embargo, esto nunca le hizo bajar los brazos y siguió remando para hacerse un nombre en el mundo de las telenovelas. Pero para llegar al cima del éxito, ha tenido que trabajar muy duro y se ha cruzado con muchas dificultades que hasta el día de hoy recuerda.

En una entrevista con la revista TVyNovelas, Andrés Palacios ha contado que ha llegado a sentir que no encajaba con el prototipo de galán que buscan en televisión, así que en muchos casting recibió un no como respuesta.

¿QUÉ HA DICHO ANDRÉS PALACIOS SOBRE EL MUNDO DE LA TELEVISIÓN?

Andrés Palacios reconoció que, en el pasado y por su físico, fue excluido de algunos proyectos. Todo por no cumplir con ciertos cánones y hoy, tras cumplir 20 años de carrera artística, ha dicho que en muchas ocasiones recibió un no como respuesta por no cumplir con los estereotipos.

“¡Claro! Es que, inevitablemente, siempre hemos sido presa de las modas, de los formatos y de las tendencias. Me parece que es algo que hemos transitado y seguiremos transitando todo el tiempo, pero así, de esa misma manera, se va modificando”, explicó el actor.

Andrés Palacios ha dicho que en muchas ocasiones recibió un 'NO' como respuesta por su aspecto físico (Foto: Instagram/ Andrés Palacios)

A sus 45 años puede decir que, de joven, cuando iba a castings, no podía imaginar que algún día los prejuicios físicos comenzarían a difuminarse.

“Si en algún momento, la moda era tal o cual color, lo latino o lo europeo, todo se va moviendo, y me parece que, sin pensarlo, cuando yo era más joven, y no imaginaba este presente. Tal vez no lo consideraba, pero como la vida ha ido cambiando, y las tendencias han ido cambiando de lugar, los contenidos, y las narrativas, pues me parece que soy un afortunado de encajar en este nicho que no se había explotado de esta manera, por eso lo veo valioso y gratificante”, agregó.

El actor chileno ha dicho que logró superar todos estos impases centrándose más en su carrera (Foto: Instagram / Andrés Palacios)

Andrés Palacios, ha dicho que siempre logró sobreponerse a esos rechazos y siguió trabajando muy duro para alcanzar el éxito y la popularidad con la que goza actualmente.

“Aunque no fue fácil, siento que fue un camino de mucha constancia, mucha preparación; me comprometí conmigo mismo para manifestarme que, de alguna u otra manera, esto que me había tocado tener no lo podía alterar, pero lo que sí podía cambiar era mi manera de actuar, de interpretar, mi manera de construir el personaje y contar la historia. Eso me fue llevando a que otras más puertas, diferentes, se abrieran”, explicó a la revista TVyNovelas.

VIDEO RECOMENDADO

Paulina Goto: las telenovelas que marcaron la trayectoria de la actriz mexicana

Paulina Goto: las telenovelas que marcaron la trayectoria de la actriz mexicana