¡Un nuevo éxito! Thalía oficializó el lanzamiento de la canción oficial del #ThaliaChallenge , el exitoso viral que se creó debido a sus extrañas historias de Instagram.

La cantante utilizó Twitter para compartir con sus fanáticos que la canción del productor mexicano Chuy Núñez, que tiene como nombre su popular frase "Me oyen, me escuchan", estará en su canal oficial de YouTube.

"Me Oyen, Me Escuchan? Me sienten... 💖 ¡Sorpresa! ¡Descarga la canción en tu plataforma digital favorita y sigue divirtiéndote con el #ThaliaChallenge! 😜#TikiTiki", escribió en su cuenta la cantante.

Chuy Núñez, publicada el 22 de agosto en su cuenta de Facebook, se mostró satisfecho de que su creación haya traspasado fronteras y ahora forme parte del contenido de Thalía.

"¿Qué les puedo yo decir?... Más feliz...¡imposible!", escribió el artista en su cuenta de Twitter tras el anuncio de la estrella mexicana.