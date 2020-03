Se acabó. Mediante una publicación en Instagram, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaron lo que se venía especulando desde hace unas semanas. Su relación de pareja había culminado para darle prioridad a su relación de amistad. Las cosas no venían bien desde hace un tiempo, aunque la noticia igual sorprendió a sus millones de fanáticos. Su matrimonio era considerado uno de los más sólidos de México tras más de cinco años en los que tuvieron a su pequeña Kailani.

“Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, señala el comunicado que fue publicado la noche del jueves 12 de marzo.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Aislinn Derbez, de 32 años, y Mauricio Ochmann, de 42, se conocieron compartiendo el set de la película “A la mala”, en 2014. Según declaró el actor en una entrevista en 2015, al terminar las grabaciones, quedó encantado con la actriz por lo que al poco tiempo la invitó a salir.

Comenzaron rápidamente una amistad y al mes, Ochmann le declaró su amor mientras realizaban un viaje en auto. A las pocas semanas, de una manera más formal, le volvió a pedir a Aislinn que sea su novia en Nueva Orleans, Estados Unidos, iniciando oficialmente su romance el 28 de mayo del 2014.

Desde ese momento los actores se volvieron inseparables, a excepción de temas de trabajo, ya que ambos son actores muy reconocidos en México y Estados Unidos. La familia Derbez rápidamente también integró a la nueva pareja de Aislinn y ella entabló de la misma forma una muy buena relación con Lorenza Ochmann, la hija mayor que el actor tuvo en su primer matrimonio.

MATRIMONIO

En noviembre de 2015, cuando el actor estaba celebrando su cumpleaños n° 38, decidió conmemorar la fecha pidiéndole matrimonio a Aislinn. Durante una entrevista en un programa de televisión, la hija de Eugenio Derbez confesó cómo fue la propuesta. "Me llevó a cenar en un pueblo de California, pero yo jamás pensé que me lo pediría, ni siquiera lo imaginaba. Nos sentamos en una mesa que tenía luces, sin saber que la había pedido especialmente para mí, pero como yo tenía frío le dije que nos cambiáramos de mesa. De repente terminamos de comer, un mesero llegó y me dejó una ‘cosita’ en la mesa con el anillo encima. ¡No lo podía creer! Hasta después me enteré que la idea original era que me lo propusiera en un globo aerostático, pero resulta que las dos veces que fuimos las condiciones del aire no permitieron que nos subiéramos ".

El incidente del globo no detuvo a Mauricio y, finalmente, Aislinn aceptó y la pareja terminó por comprometerse y casarse a los seis meses, el 28 de mayo del 2016, en su aniversario n° 2 de noviazgo.

La pareja tuvo una boda de ensueño en Tepoztlán, México, hasta donde llegaron familiares y amigos. Para su luna de mil se desconectaron de todo y todos y viajaron alrededor del mundo, publicando fotos en sus cuentas en Instagram de los lugares que visitaban.

A casi un año y medio de haberse casado, la pareja anunció que se encontraba en la dulce espera de su primera hija. La primera nieta de Eugenio Derbez nació el 25 de febrero del 2018, uniendo aún más a Mauricio y Aislinn.

RUPTURA

Desde hace varias semanas se venía especulando una posible ruptura entre ambos, desde que en el reality “De viaje con los Derbez” se expusieron bastantes momentos de su vida privada en los que se notaban los problemas que ya venían arrastrando.

Y fue así como la noche del jueves 12 de marzo, ambos actores compartieron una fotografía en sus redes sociales, confirmando el fin de su relación de pareja para darle prioridad a su relación de amistad, por el bien de ambos y el de su pequeña. No obstante, consideran esto una pausa y no saben qué les puede deparar el futuro. Este es el mensaje:

“Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad.Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo.Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobretodo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros.Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables.Nunca nos permitiremos llegar ahí.Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja.Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar.Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder.Las opiniones de parte nuestra hacia los medios disminuirán durante un tiempo ya que vamos a cuidarnos de especulaciones y entrometimientos que contaminen nuestra relación, la cual para nosotros siempre ha sido sagrada.nunca hemos tenido problema en ser transparentes y lo seguiremos siendo ya que es parte de nuestra esencia.Pero a la vez es algo delicado que debemos cuidar y sabemos que es una situación fuera de lo común para una sociedad con puntos de vista tan cuadrados y lamentablemente vivimos en un medio en el cual esto ni es comprendido ni respetado y es interpretado en las formas más burdas y equivocadas.Necesitamos tiempo, espacio y sobretodo MUCHO respeto de su parte para poder averiguar poco a poco y en privado qué sigue. La familia que hemos formado juntos es nuestra prioridad y la defenderemos siempre.”

Rápidamente las publicaciones están por llegar al millón de ‘me gusta’, entristeciendo a sus millones de fanáticos que esperan que más adelante puedan recuperar su matrimonio.

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola y Aislinn Derbez se alistan para los Spotify Awards

Danna Paola y Aislinn Derbez se alistan para los Spotify Awards. (Video: Instagram)