Mauricio Ochmann compartió el pasado miércoles la triste noticia de la muerte de su primer padre adoptivo. Mediante su cuenta de Instagram, el mexicano le dedicó unas sentidas palabras a quien lo crió desde bebé.

“Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal”, comentó al inicio de su mensaje el actor.

Del mismo modo, contó que el lunes vio por última vez su cuerpo antes de incinerarlo. “Al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó”, agregó.

El ex pareja de Aislinn Derbez señaló que tuvo una historia muy peculiar con su primer padre adoptivo, pero aún así tuvo una conexión profunda.

“Fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió. Vuela y vuela alto mi querido ‘maestrín’, así nos gustaba decirnos”, concluyó.

De inmediato amigos como Omar Chaparro, Fernanda Castillo y más le dejaron comentarios de apoyo por el difícil momento que le ha tocado vivir a puertas de finalizar el 2020.

