Mau y Ricky Montaner estarán en la nueva etapa de La Voz US (Telemundo), donde será coaches. Es así que en una entrevista para el mismo medio contaron sobre sus nuevos papeles y del matrimonio de su hermana Evaluna Montaner con el cantante Camilo.

Ellos confesaron que no le han comprado un regalo a su hermana y a Camilo pese a que su boda se dio hace unas semanas. “Nada aún, yo sé, eso es muy feo, pero es que ellos están regresando de su luna de miel y creo que todavía no tienen dónde vivir. Entonces claro, si yo les regalaba algo, ponte un sofá, tú te imaginas dónde iban a meter el sofá ahorita, porque todavía no saben dónde van a vivir”, señaló Mau.

“No sé si llegan a un hotel, o a alquilar. Entonces les hice una favor al esperar”, confesó Mau. El dueto también comentó qué fue lo que no le gustó de la boda de su hermana.

“Se acabó el guaro (bebida alcohólica), no sé si porque ya no había o se invitó a mucha gente, pero en mi boda no quiero que eso pase”, confesó Ricky en la entrevista a Telemundo.

Video relacionado

Leslie Shaw canta con Mau y Ricky en México

Leslie Shaw canta con Mau y Ricky en México. (Fuente: Instagram/ UnLunar)