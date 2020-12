Kayti Edwards, expareja de Matthew Perry, contó que hace 10 años la adicción de Perry por las drogas era tan descontrolada que la enviaba a recoger droga por él. “Nadie va a detener a una niña embarazada. No te preocupes”, es lo que dice Edwards sobre esa etapa de su vida.

Perry sufrió de dependencia a la droga desde el año 1997 hasta el 2011, según afirmó en una entrevista a la BBC, el actor no recuerda desde la tercera a la sexta temporada de la serie que lo llevó a la fama, ‘Friends’.

Edwards confesó a The Sun que su ex pareja contactaba con los dealers, quedaban en la entrega y que ella recogía el paquete con drogas.

“Abríamos la bolsa, a veces eran pastillas, cocaína, a veces heroína y crack, era como una mezcla heterogénea, nunca sabías lo que ibas a conseguir”, comentó Edwards al periódico.

Sin embargo, la expareja del actor dijo que lo único que hacía era trata de ayudarlo y evitar de esa manera que “deambulara por las calles y fuera atrapado por la policía o los paparazzi.

“Miro hacia atrás y pienso, ‘¿Qué tipo de amigo era yo?’ Solo quería ayudarlo. Él me hacía sentir culpable como, ‘Si no me consigues esto, iré yo mismo y caminaré al centro’. Yo estaba como, ‘No, no, no, lo haré por ti’ porque no quería que en su estado mental: A, condujera, y B, deambulara por las calles. Nuestra relación se volvió tóxica. No podría decir que no“, fueron las declaraciones de Edwards.

Asimismo dijo que Perry le pagó a Edwards para que consiguiera las drogas. “Estaba ganando todo este dinero. Solo tenía que conducir, recogerlo, llevárselo, boom, a veces tres veces al día, ganaba entre $ 3,000 y $ 4,000 por día. Siempre me decía: ‘El dinero no es un problema’. Yo estaba como, ‘Dios mío’”, dijo a The Sun.

Después de “Friends”, Perry trabajó en el programa “Mr. Sunshine “, cuando grababa para la serie consiguió que Edwards le entregara sustancias ilícitas en el set de Paramount Studios en Hollywood.

“Recuerdo que iba a Paramount, hasta la puerta, y decía: ‘Estoy aquí para ver a Matthew’”, contó Edwards al periódico. “Conducía y él simplemente estaba en el remolque. Pensaba, ‘¿Cómo puedes estar trabajando ahora?“.

El actor finalmente buscó ayuda tras la cancelación de “Mr. Sunshine “ después de una temporada y cuando los amigos de Perry, coprotagonistas de ‘Friends’, se comenzaron a distanciar de él.

“(Su círculo íntimo) no quería tener nada que ver con él, estaba un poco fuera de lugar con ellos, solo porque no querían verlo así, fue muy difícil. Sus amigos estaban haciendo cosas divertidas y pasando el rato, y nunca lo incluyeron porque era como, ‘¿Cómo va a aparecer Matthew?’ Fue un poco vergonzoso. Hubo momentos en que pensaba, ‘¿Cómo puede alguien hacer tantas cosas sin morir?’”, narró Edwards.

Además de las drogas también era adicto a las bebidas alcohólicas. Su expareja contó que Perry podía llegar a tomar hasta 80 Vicodin al día, que es un analgésico utilizado para el control del dolor moderado e intenso. En Estados Unidos es común por su uso recreativo.

Perry estuvo en rehabilitación por tercera vez en mayo de 2011; las dos primeras veces fueron en 1997 y en 2001. Entre rehabilitaciones, Edwards dice que Perry trabajaba duro para mantenerse sobrio, pero siempre había señales de que estaba a punto de caerse.

Edwards dijo que su adicción se volvió tan mala que Perry una vez se pegó las manos a las piernas mientras estaba drogado.

“Su asistente estaba en la cocina hablando por teléfono. Estaba atrapado en el sofá con las manos súper pegadas a las pierna. Me senté y con quitaesmalte trataba de despegar sus manos. Le pregunté (a Perry) ‘¿Qué está haciendo (el asistente)?’ y él le respondió: ‘Oh, está llamando a rehabilitación’. Yo pensé, ‘Tal vez sea una buena idea’“ finalizó Edwards.

Actualmente Matthew Perry se encuentra rehabilitado completamente e incluso es fundador de Perry House, para prestar ayuda a personas que padecen de problemas de drogas.

En el 2015 recibió el premio por parte de la casa que lo rehabilitó llamado Phoenix House, por su esfuerzo para superar las adicciones.

