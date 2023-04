Matthew McConaughey y Woody Harrelson son dos actores estadounidenses que gozan de fama y el éxito en el exigente Hollywood, además poseen una química que se evidenció en la mítica serie “True Detective”. Ahora, uno de ellos desliza la posibilidad que sean hermanos de sangre.

McConaughey sugirió en una entrevista en el podcast “Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa” que Harrelson podría ser su hermano.

“Sabes, donde empiezo y donde él termina, y donde él comienza y yo termino (...) Y eso es parte de nuestro bromance, ¿verdad? Mis hijos lo llaman tío Woody. Sus hijos me llaman tío Matthew, etc. Y ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él son mías. Su familia piensa que muchas fotos mías son él”, empieza el relato McConaughey.

Y prosigue: “En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias (...) Y mi mamá está allí y dice: ‘Woody, conocí a tu papá’… Todos estaban al tanto de los puntos suspensivos que dejó mi mamá después de ‘conocí’. Fue un C-O-N-O-C-Í intencionado”, dijo el actor.

McConaughey luego explicó que ambos comenzaron a analizar el ‘conocí’ lanzado por la madre de McConaughey.

“Luego desglosamos lo que significaba este ‘conocí’ e hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre (de Harrelson) estaba de licencia al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban en su segundo divorcio. Luego están los posibles recibos y lugares en el oeste de Texas donde podría haber habido un encuentro, una reunión o un momento ‘conocido’”, señaló.

Incluso, McConaughey no descartó la idean de hacerse una prueba de ADN para ver si sus sospechas son verdaderas. Sin embargo, tomar esa decisión no le es fácil.

«Si él (Harrelson) me propone una prueba de ADN podría responderle: ‘Espera, ¿tratas de decirme que quien durante 53 años creí que era mi padre podría no serlo?’. Tengo más en juego», expresó McConaughey, considerando que Harrelson es quien no tiene mucho que perder.





