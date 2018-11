Martin Scorsese sobre Bernardo Bertolucci: “Me inspiró y me abrió muchas puertas”

Bernardo Bertolucci, afamado director italiano, falleció a los 77 años, según informaron los diversos medios de comunicación italianos. El mundo del cine lamentó su partida y sus colegas no han dejado de elogiar su trabajo, entre ellos, Martin Scorsese .

El director estadounidense lamentó el deceso de Bertolucci y aseguró que su producción cinematográfica se vio influenciada en gran parte por las obras del cineasta italiano.

A través de un comunicado, el director de “Taxi Driver” y “Buenos Muchachos” se despidió de Bernardo Bertolucci y señaló que fue una figura “referente” que le “abrió muchas puertas”.

Martin Scorsese tuvo uno de sus primeros acercamientos con el cine en 1964, cuando acudió al Festival de Cine de Nueva York para ver el filme italiano “Antes de la Revolución”, de Bernardo Bertolucci.

"Me sorprendió mucho y me conmovió el nivel artístico que había en la pantalla. Me impactó la libertad de la imagen y, de algún modo, me desconcertaron sus muchas referencias culturales… Como aspirante a director de cine, me inspiró", señaló en el comunicado el director estadounidense.

"’Antes de la Revolución’ me abrió muchas puertas, y se las abrió a muchos jóvenes directores también”, agregó Martin Scorsese en su carta.

Asimismo, el director también elogió la cinta “El Último Emperador”, película que le valió a Bertolucci nueve premios de la Academia de Hollywood, y consideró que “El Cielo Protector”, novela homónima de Paul Bowles, “reinventó la epopeya histórica”.

“Cuando pienso en Bertolucci, el hombre, el artista, la palabra que me viene a la cabeza es refinamiento. Sí, era extravagante y provocativo, pero fue la dulzura y la gracia con las que se expresó y su profunda comprensión de su propia historia y de la cultura, lo que hizo que su realización cinematográfica y su presencia fueran tan especiales, tan mágicas", puntualizó Martin Scorsese.

Recordemos que el poeta, productor, guionista y director Bernardo Bertolucci es el responsable de grandes éxitos como "Last tango in Paris", "Novecento", "La commare seca", "The Last Emperor", entre otros filmes.