Marlene Favela, protagonista de 'Gata salvaje', anunció su embarazo a los 41 años

Marlene Favela , la actriz que protagonizó la telenovela 'Gata Salvaje' en 2012, anunció que está embarazada a sus 41 años, fruto de su relación con el empresario George Seely.

La actriz sorprendió a sus miles de fans en las redes sociales y contó que hace una semanas decidió dejar de tomar los anticonceptivos para cumplir el deseo de su esposo.



"Ni siquiera lo tenía en mente. Es como un regalo de Dios. No lo esperaba, es más, no me la creía. Mi esposo es el más feliz del mundo", dijo en la revista People en Español.

Con tres meses de gestación, la recordada 'Gata salvaje' sostuvo que "ya empecé a tener un poquito de asco. Ya siento mi estómago como poquito abultado".

Marlene Favela también cree que ya es mamá por los cuidados que le pone a su embarazo. "Creo que estoy siendo muy aprehensiva en el embarazo porque quiero como darle lo mejor. Me siento mamá porque ya estoy como preocupada porque el bebé coma sano, frutas y verduras, nada crudo", dijo.

