Luego de que se diera a conocer que Eleazar Gómez fue detenido por agredir físicamente a la modelo peruana Stephanie Valenzuela, varias famosas mexicanas se han pronunciado al respecto. Una de las últimas en manifestarse fue Marlene Favela, quien rechazó la violencia de género.

En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz mexicana señaló que la conducta violenta del actor “no es justificable”. “Es una tristeza la verdad porque lo veo y me parece que es un buen chico, a lo mejor tuvo un momento, pero no es justificable, o sea está mal, hizo mal y, pues una persona que hace mal tiene que pagar por los errores que comete”, aseguró Favela.

Marlene enfatizó que la denuncia de Stephanie Valenzuela es importante para que otras mujeres violentadas también lo hagan.

“Hay muchos casos de violencia en nuestro país que nos son denunciados por miedo, pues es bueno de alguna manera que esta niña sea un ejemplo. De ninguna manera estoy a favor de la violencia, simplemente estoy diciendo que esto que ella está haciendo es bueno para que otras mujeres lo hagan también”, acotó.

La artista mexicana mencionó que nunca ha enfrentado algún caso de violencia familiar e indico que es importante alzar la voz ante cualquier situación de riesgo. “Yo he sido una mujer muy afortunada y nunca he vivido una situación similar; sin embargo, uno nunca está exento. Creo que la violencia no es solo física, pero la verdad yo nunca he pasado eso, pero yo sí hubiera alzado mi voz”, comentó.

Por último, la actriz lamentó que un compañero esté involucrado en esta situación; sin embargo, reafirmó que tiene pagar por lo ocurrido. “Nunca he trabajado con él, pero pues qué triste porque es un compañero del medio y que esté involucrado en algo así, pero está donde se merece estar”, terminó.

