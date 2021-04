El músico y productor británico Mark Ronson será el anfitrión de “Watch the Sound with Mark Ronson”, una serie de la plataforma Apple TV+ que narrará la evolución de la música y que contará con invitados como Paul McCartney, Charli XCX y Mike D de los Beastie Boys, entre otros.

La compañía tecnológica anunció este martes el formato de la serie y que se estrenará en todo el mundo el 30 de julio con seis episodios iniciales, donde el músico tendrá que componer una pieza musical siguiendo una técnica concreta en cada uno.

Ronson es uno de los productores musicales más reconocidos de la industria, ya que cuenta con siete premios Grammy, un Óscar y un Globo de Oro.

Fue productor del aclamado “Back to Black” de Amy Winehouse y ha trabajado con artistas como Lilly Allen, Lady Gaga, Bruno Mars y Adele, además de publicar sus propios discos y sencillos de los que se desprenden éxitos como “Uptown Funk”, que llegó al número uno en 19 países.

La serie de Apple TV+ se suma a la lista de documentales de música que está estrenando la plataforma desde su desembarco en el negocio, con un catálogo que incluye “Billie Ellish: The World’s A Little Blurry”, “Beastie Boys Story” y “Bruce Springsteen’s Letter to You”.

La empresa también confirmó el lunes que la serie “Lisey’s Story”, escrita por Stephen King y dirgida por el chileno Pablo Larraín, se estrenará el 4 de junio.

En los últimos meses, Apple no ha escatimado en presupuesto para fichar a rostros populares de la televisión como Jennifer Aniston, Oprah Winfrey y Keira Knightley, junto a iconos del cine como Martin Scorsese, Sofia Coppola, Ewan McGregor y Tom Hanks.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Maléfica 2: Dueña del Mal

Tráiler de Maléfica 2: Dueña del Mal