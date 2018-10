Mario Vargas Llosa está oficialmente divorciado y podrá casarse con Isabel Preysler

¿Suenan las campanas de boda para Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler? El Premio Nobel de Literatura está oficialmente divorciado y podrá casarse ya con la socialité hispano-filipina, según lo dio a conocer la misma Preysler.

En conversación con la revista ¡Hola!, la pareja del escritor peruano confirmó su ansiada soltería.

"Mario ya es soltero, todos los papeles están en regla, incluso el último que faltaba de Perú… Podríamos casarnos en cualquier momento, pero estamos maravillosamente bien como estamos", señaló Preysler.

Pese a que dejó en claro que no tienen apuro en casarse, la madre de Enrique Iglesias y el Nobel podrían casarse el año entrante. "Mario nunca tira la toalla en nada", agregó.

Anteriormente, también en declaraciones a la revista ¡Hola!, Isabel Preysler había precisado que Vargas Llosa y ella no necesitaban un contrato para sentirse casados.

“Yo ya me siento casada con Mario. Él siente exactamente lo mismo que yo. No creo que nos haga falta absolutamente ningún contrato. No lo necesitamos”, señaló en enero de este año.