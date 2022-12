El cuento de hadas tuvo un amargo final. Después de ocho años en una relación que parecía que iba viento en popa, el escritor peruano Mario Vargas Llosa y la socialité española Isabel Preysler, se separaron definitivamente.

A pesar de que la relación no prosperó, estuvo marcada por varios episodios dignos de las novelas de Corín Tellado. Siempre bajo la lupa. Así transcurrió el idilio entre los populares personajes.

La historia de este romance se remonta al lejano 1984, cuando el autor de ‘El pez en el agua’ se encontraba en Estados Unidos y Preysler, marquesa de Griñón, fue la encargada de entrevistarlo. Ella era colaboradora de la revista ¡Hola! y se encargaba de realizar entrevistas a personajes de talla internacional.

UNA ENTREVISTA DE MIL DÓLARES

Vargas Llosa había sido invitado por la Universidad George Washington para brindar unas conferencias durante un mes. Un amigo del escritor arequipeño le comentó que si aceptaba la entrevista, le pagarían mil dólares por ser el nexo entre la revista y el literato.

Ante esto, Vargas Llosa accedió y así fue como conoció a la mamá de Enrique Iglesias. Desde ahí, ella y su esposo en aquella época, Miguel Boyer, así como Patricia Llosa, exesposa del peruano, se convirtieron en grandes amigos.

En el año 1991, el autor de ‘La fiesta del Chivo’ contó que ella le presentó a Miguel. También contó la anécdota con su amigo.

"Recuerdo que me quedé muy sorprendido porque mi amigo me pidió por favor que aceptara. No entendía nada y no me negué, porque me parecía maravilloso que a alguien le pagaran mil dólares por conseguir unas declaraciones mías", dijo en aquella época.





Mario Vargas Llosa y su emotivo agradecimiento a Isabel Preysler durante la celebración del décimo aniversario de la obtención del Premio Nobel Literatura

Los cuatro siguieron frecuentándose hasta que en el año 2014, falleció Miguel Boyer y Preysler quedó viuda.

NACIÓ EL AMOR

Seis meses después de la partida de Boyer, en 2015, la socialité nacida en Filipinas hace 71 años, y el Nobel de 86 años viajaron a Londres a una tradicional cena ofrecida por el príncipe de Gales para recaudar fondos. Hasta ese momento, nadie podía imaginar que ambos estaban iniciando una relación.

En junio del mismo año, una revista española mostraba en su portada a ambos con el titular: “Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa fotografiados juntos en un almuerzo para dos en Madrid”. De esta manera empezaban los rumores del romance. Durante aquel tiempo, el literato seguía casado con Patricia Llosa, con quien hacía unos meses había celebrado sus 50 años de matrimonio.

Sorpresivamente, Mario decidió ponerle fin a su larga historia de amor con su prima, Patricia Llosa, y ambos se divorciaron en España. El escritor se mudó con su nueva pareja a su casa de Puerta de Hierro.

A pesar de las fotos publicadas en los que aparecen paseando por Madrid tras salir de un restaurante, recién hicieron pública su relación en el 2019, en una entrevista para la revista Cosas. organizada por Santiago Roncagliolo.

Diversos medios españoles han señalado que la pareja estaba en crisis desde junio de este año debido a los constantes ataques de celos entre ambos.

La revista Semana publicó el miércoles 28 de junio algunas fotografías en las que se ve a Vargas Llosa salir de una vivienda que no era la que compartía con Isabel. Sin embargo, en aquella ocasión, el arequipeño negó estar distanciado de su pareja.

“No hay crisis ni nada. Es totalmente falso. Desmiento categóricamente que Isabel y yo vivamos separados”, enfatizó.

Seis meses después, se escribió el punto final de esta historia de amor. La propia Preysler fue quien dio la noticia en una entrevista con la revista Hola. En ese mismo medio se anunció en el 2015 que se habían convertido en pareja.

“Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente (...) No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión”, comunicó Preysler.

La prensa rosa de Madrid ha señalado que Vargas Llosa incluso se ha mudado a su casa de soltero.

