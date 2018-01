En sus peores días. La reputación de Mario Testino cae en picada cada vez más. Ante las denuncias de acoso sexual, primero la revista Vogue anunció que no trabajará más con él y ahora parece que no se hará cargo de la boda real británica.

Según el diario inglés The Guardian, Testino era uno de los fotógrafos favoritos para la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle . Y es que es conocida la trayectoria del peruano con la familia real. Saltó al estrellato con sus retratos a la princesa Diana de Galés y se mantuvo cerca de la realeza.

" No hay duda de que Testino era el favorito para la boda de Harry y Meghan. No contaron con él para las fotos de compromiso, pero eran fuertes los rumores sobre su participación en la ceremonia. No lo usarán ahora", mencionó una fuente ligada al mundo de la moda citada por The Guardian.

Luego el diario intentó comunicarse con el Palacio de Kensington para conocer la versión oficial de la casa real. "No es algo que vamos a comentar en estos momentos. No daremos detalles sobre quién se hará cargo de las fotos de la boda real", aseguró un vocero de la pareja.