Mariah Carey confesó que su matrimonio con Tommy Mottola fue "casi como estar presa"

En una entrevista para la revista Cosmopolitan, la cantante Mariah Carey reveló que su pasado matrimonio con el empresario musical Tommy Mottola fue como permanecer en una prisión.

“No había libertad para mí como ser humano. Era casi como estar presa”, indicó la artista de raíces venezolanas pero nacida en Long Island, en Nueva York.

La pareja se conoció en 1991 cuando Mottola era el máximo responsable de Sony Music. Lo que era una relación laboral, se hizo amorosa y ambos se casaron cuando ella tenía 23 y él 43 años.

Vea también Filtran acta de defunción de Cameron Boyce y se revelan detalles sobre su muerte

MOTTOLA PIDE DISCULPAS



El empresario de la industria de la música nació en el Bronx y se ha casado en tres oportunidades. Con Lisa Clark, en 1970. Luego con Mariah Carey, con quien estuvo por 4 años y luego se divorció en 1998. Al lado de Thalía está desde el 2000.



“Parece ser que la controlaba. Pido disculpas. ¿Fui obsesivo? Sí, pero eso es parte de la razón de su éxito”, reveló Mottola en su libro autobiográfico Hitmaker: The Man and his Music lanzado en 2013.



TE PUEDE INTERESAR: