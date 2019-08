María Conchita sobre sus compatriotas venezolanos que cometen delitos: "denle palo, tortúrenlos, regrésenlos"

La reconocida actriz María Conchita Alonso se encuentra en nuestro país como parte de los invitados especiales del Festival de Cine de Lima y, durante su estadía, aprovechó para opinar sobre el régimen de Nicolás Maduro y la crisis que atraviesa Venezuela.

El declaraciones al diario Ojo, la artista se mostró crítica respecto al régimen de Maduro a quien responsabilizó de la situación que vive su país. Asimismo fue enfática al recomendar a los peruanos que tomen la justicia en sus manos si capturan a un delincuente proveniente de Venezuela.

"Esos (delincuentes) son los que mandan el régimen venezolano para jo*** al venezolano bueno, trabajador y noble (...) Cuando agarren a uno denle palo, tortúrenlos, háganle lo que les de la gana de hacer, regrésenlos a Venezuela porque hay una cantidad de venezolanos que estamos seguros que son enviados por el régimen de 'Narcolás Más Burro' para continuar hiriendo a los venezolanos buenos"

De otro lado Alonso responsabilizó al comunismo de ser el causante de la salida de millones de sus compatriotas a países aledaños. Incluso se mostró a favor de las políticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump e incluso aseguró que está segura que este país apoyará a Venezuela con una intervención militar.

"Si no hubiera entrado el comunismo, no salían (...) Los venezolanos se han ido, y se ha ido gente educada, profesional, que no se hubieran ido de Venezuela si no hubiera llegado este caos", aseveró.

La artista se encuentra en nuestro país como invitada del Festival de Cine de Lima 2019 para presentar su última película "¡He matado a mi marido!