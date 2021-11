La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves fue reconocida esta semana e ingresó en los Guinness World Records por la longevidad de su personaje infantil ‘La Chilindrina’, encarnado durante 48 años, y se sintió emocionada por el premio. Además, se animó a referirse sobre el cariño del público.

“Me siento orgullosa por este premio, es un reconocimiento grande que jamás pensé que me iban a dar. Estos años han sido maravillosos, haber recorrido el mundo con este personaje es algo único”, dijo a Efe De las Nieves, de 70 años.

A poco del medio siglo después de su primera actuación interpretando el personaje de la Chilindrina, en “El Chavo del Ocho”, la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves siente que puede detener el tiempo con el solo hecho de pintarse unas pecas en el rostro y hacerse colas en el cabello.

“Cuando me pongo el vestido, las pecas y me hago las colitas, todo se transforma por arte de magia. Es un personaje mágico, algo que Dios me dio y espero me siga dando muchos años más”, aseguró en entrevista con Efe.