Luego de 17 años, el exfutbolista Marco Materazzi comentó lo que realmente sucedió con Zinedine Zidane en la final de la Copa Del Mundo Alemania 2006, en la que Italia enfrentó a Francia y logró ser campeona. Allí, ‘Zizou’ le asestó un cabezazo en el pecho al italiano, pero no se conocía con exactitud que fue lo que provocó la reacción violenta.

Anteriormente, Zidane brindó una entrevista al medio francés L’Équipe en la que comentó su versión sobre lo sucedido allá por el 2006: “En el campo ya hubo insultos. Todos hablan entre sí, a veces mal, pero tú no haces nada. Ese día, pasó lo que pasó. Él provocó algo al hablar de mi hermana Lila. Fue solo un segundo y se me fue... Pero luego hay que aceptarlo. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria. En ese momento, era más frágil. Es a veces en estos momentos cuando puedes hacer algo que no está bien... Así es como termina. Es difícil. Pero es mi carrera. La historia de mi vida. Como mis dos goles en la final de 1998. Por eso digo que el equipo francés no está acabado. De alguna manera no quiero terminar así. No ha terminado”.

Con ello, se confirmó lo que provocó la reacción del crack francés, pues se pudo confirmar por las propias palabras del italiano que sí ofendió a la hermana de su colega. No obstante, antes de que ocurra el cabezazo, ambos futbolistas habían tenido encontrones duros en el partido, por lo que se encontraban enojados.

Materazzi se ha mostrado arrepentido en diversas ocasiones, pero no mantiene una relación cercana con Zidane aún hoy en día. Ambos parecen no haber limado asperezas del todo.

